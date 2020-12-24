الخاين لا يتزعل عليه ولا منه.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة برسالة قوية

تضامنت الإعلامية رضوى الشربيني، مع الفنانة أصالة بعد هجومها على طليقها المخرج طارق العريان بسبب صورته مع اللبنانية نيوكل سعفان وعدد من أصدقائها.





وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "‏إلى حبيبتى اصاله...زعلك غالى زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه... لا يستاهل دمعه واحده منك ولا حتى كلمه عتاب... انسى وعيشى وحبى وارمى ورا ظهرك وانجحى اكتر واكتر لانك تستحقى... ربنا يعوض عليكى ويسعد قلبك يا روحى".





وشنت الفنانة أصالة هجوما على طليقها طارق العريان، بعد تداول صورته مع الموديل اللبنانية التي أشيع مؤخرًا ارتباطه بها، وأنها هي من تسببت في انفصاله عن أصالة بعد سنوات من الحب والزواج، والتي وصفت حسب تقارير بأنها حبيبته الجديدة.





وبهذا الهجوم تعتبر أصالة أكدت أن سبب الانفصال الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.





وعلقت أصالة اليوم على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".





وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".





تعليق ابنة أصالة





بينما علقت شام الذهبي ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

















وكتبت: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".





وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون اقوا، انا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".