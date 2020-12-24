مصرع وإصابة 3 عناصر خطرة وضبط أسلحة ومواد مخدرة بالشرقية

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهم وأصيب ثالث في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة الشرقية.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق من ضبط عنصر اجرامي وإصابة اثنين آخرين ومصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.





حيث أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام ثلاث عناصر إجرامية شديدة الخطورة وهم عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا"سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ، ومخدرات " والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا ، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات – حيازة سلاح نارى – مقاومة سلطات – قتل")، وعاطل مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") وعاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.





يقومون بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى واستخدامهم دراجات نارية للتنقل.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعار بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وبتمشيط المنطقة تبين (مصرع العنصران الأول والثانى) ، وأمكن ضبط (العنصر الثالث "مُصابًا بطلق نارى بالساق") ، وأمكن ضبط الآتى :

عدد (3 بنادق آلية ، 14 خزينة ، عدد من الطلقات ، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ، أقراص مخدرة ، ميزان ، كمية من الأكياس وأدوات التغليف ، عدد 3 قطع أسلحة بيضاء ، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، مبلغ مالى) .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.