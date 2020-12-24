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أخبار العالم

إندونيسيا أو عمان.. نتنياهو: اتفاقيات تطبيع مع دول أخرى قريبًا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:59 م
نتنياهو
نتنياهو
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على صالح
زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من اتفاقات ابراهيم للسلام مع عدد من الدول العربية والاسلامية التي تعترف باسرائيل وتقر بتطبيع العلاقات معها.

وقال نتنياهو "سنرى الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير مما يتوقعه الناس" وفقا لما نقلته عنه اليوم الخميس، صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها.


وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن صفقات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية سيتم الإعلان عنها في وقت أقرب مما هو متوقع ، وسط تكهنات بأن إندونيسيا أو سلطنة عمان قد تطبع العلاقات مع اسرائيل.
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