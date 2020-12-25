بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: أنا بخير وبصحة جيدة وأطلب منكم الدعاء





وقالت يسرا في تعليق مقتضب لـ "صدى البلد" : إنني بخير وبصحة جديدة والتزم بكل التعليمات الخاصة بوزارة الصحة وحاليا أقيم في العزل المنزلي وأطلب من الجميع الدعاء لى.





وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.





كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

حالة من الجدل الواسع منذ إعلان إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد وهو الامر الذى أحدث قلقا في الوسط الفني خاصة ان الفنانة يسرا كانت منذ أيام في احد الحفلات التي خالطت فيها عدد من النجوم والإعلاميين.