بعد إلغاء كأس العالم للشباب والناشئين.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير مونديال الأندية

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس، الخميس، إلغاء نسختي نسختي 2021 من كأس العالم تحت 20 عاما و17 عاما، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال محمد أمين كناني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" من المستحيل تأجيل أو إلغاء بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع:" يمكن أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بدون جماهير وبتنظيم محكم للغاية يتناسب مع الظروف الحالية، مثلما حدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أعلن أول أمس الأربعاء، عن تفاصيل مباريات كأس العالم للأندية.





وتقام مباريات البطولة المرتقبة في ثلاثة استادات مونديالية هي استاد أحمد بن علي، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية يوم 11 فبراير، حسب ذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي.





وأشار بيان الفيفا نادي الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف سيبدأ مشواره في البطولة في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم الأول من فبراير عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، وذلك على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي الجديد، الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.





وستشهد البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا.





وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير المقبل بممثل قارة أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.