إجراء 6 حالات قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، واستمرار نجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشارى القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب القومي، قام بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

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وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٠٥ حالة، تشخيصية وعلاجية وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

من جهة أخرى،أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة باداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل علي زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، فضلًا عن تنظيم ندوات لتوعية المزراعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في إستخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي .

ومن جانبه إستعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريرًا عن إنجازات إدارة التدريب والتي نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزراعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة انتاجيتها وكذلك طرق مكافحة الافات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني كالاتي :

تنفيذ 4 دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين بالمديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مجال { الغذاء الصحى الامن – التداول الامثل لثمار الخضر والفاكهة – الأنظمة الحديثة فى إدارة مشروعات الإنتاج الحيوانى – المكافحة البيولوجية.

تنفيذ 6 دورات تدريبية بكلية الزراعة وديوان المديرية طبقا لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق فى مجال طرق حفظ الاغذية والاضافات الغذائية واضرارها على الصحة – التنمية الريفية المستدامة وتغير المناخ – الزيوت لغذائية واضرارها – زراعة وانتاج عيش الغراب – تطوير نظم الرى – ترشيد استخدام المبيدات.

تنفيذ 15 دورة للإداريين والمهندسين بمديرية التنظيم والإدارة.

تنفيذ 70 ندوة إعلامية بمجمع اعلام الزقازيق – مركز النيل للإعلام للمهندسين والمزراعين.

تنفيذ 20 ندوة بديوان عام المديرية والإدارات الزراعية بنطاق المحافظة فى مختلف المجالات لتوعية العاملين وإمدادهم بمعلومات عن ( الأمراض الفيروسية وطرق الوقاية منها – طرق وقاية الأطفال من التقزم – كيفية تقديم الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى – أهمية المشاركة بالحملات القومية والمبادرات الصحية .

تنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية للعاملين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز التدريب الاداري بالمحافظة.