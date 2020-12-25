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رياضة

نجم الأهلي السابق: 3 أسباب وراء زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى 35

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:05 م
الاهلى
الاهلى
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يسري غازي
أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن ٣ أسباب وراء صدور قرار من الجبلاية بزيادة قوائم أندية الدورى الممتاز إلى ٣٥ لاعبا.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن زيادة قوائم أندية الدورى المصرى من ٣٠ لاعبا إلى ٣٥ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال نجم الأهلي السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 
الأسباب الثلاثة التى وراء صدور قرار زيادة أعداد قوائم أندية الدورى الممتاز تأتي على النحو التالي: 

اولًا : لا يوجد لاعيبن فى الاصل موجودة فى صفوف الفرق يمكن الاعتماد عليها فى البطولات المحلية والقارية والعربية.

ثانيا:  كرة القدم أصبحت استثمار وتعتمد على الموارد المالية واللي مش معاه فلوس هينزل درجة تانية.

ثالثا : القرار ده تم صدوره كى يمنع  المطالبة بتأجيل اى مباراة فى المسابقات المحلية بسبب اصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

اضاف هاني العقبي : عندما يتعاقد اى نادي مع لاعب تكون له الاولوية ولن تستعين بالناشءين لكون النادى قام بسداد أموال طائلة نظير التعاقد مع اللاعب.

وأعرب نجم الأهلي السابق عن أمنياته بأن يتم الدفع بالاعبين الناشئين فى الدورى الممتاز كى يتسنى لهم الظهور بشكل جيد.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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