ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:18 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
أحمد أيمن - عبد الرحمن سرحان
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل حزن وأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الرحمة والغفران.

وكان قد صدر قرارا جمهوريا حمل رقم 503 لسنة 2017 باختيار المستشار لاشين إبراهيم، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع انتخابات مجلس النواب 2020.. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع الجولة الثانية من انتخابات النواب 2020

عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020

تنسيقية الأحزاب: لم نرصد مخالفات في جولة إعادة انتخابات النواب.. والتزام بإجراءات مواجهة كورونا

تنسيقية الأحزاب: إقبال ملحوظ من المرأة والشباب في جولة الإعادة بانتخابات النواب

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

زلزال يضرب الدولار الأمريكي.. النقد الدولي يكشف تراجعا كبيرا في حصته بالاحتياطي العالمي

الداخلية تناشد المواطنين سرعة التوجه لوحدات المرور .. تعرف على آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

هل يجب تغيير الزيت كل 6 أشهر.. اعرف الإجابة

باي باي يا زحمة .. هتخرج من مدينة نصر للدائري في دقائق معدودة والسر في محور الوفاء والأمل

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها