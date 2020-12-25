تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي المستشار لاشين إبراهيم

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل حزن وأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الرحمة والغفران.



