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ديني

وزير الأوقاف السوداني يشارك في افتتاح مسجد أولاد دغيم بالعلمين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:23 م
وزيرا الأوقاف المصري
وزيرا الأوقاف المصري والسوداني ومحافظ مطروح يفتتحون مسجد
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عبد الرحمن محمد
افتتح  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السوادن الشقيقة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم، مسجد أولاد دغيم بقرية سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مرسى مطروح.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (60) مسجدًا اليوم الجمعة  في (16) محافظة ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حوالى (656) مسجدًا حتى تاريخه ، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة.

وأوضحت رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ،مع التأكيد على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
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