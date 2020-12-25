أكاديمية الشرطة تنطم ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومى

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة ) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضور عدد من العاملين بالوزارة والجهات المختلفة بالدولة .





حيث ناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام إنعقادها عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى .





أسفرت المناقشات خلال ورشة العمل عن عدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات والنهوض بالوعى لدى المواطنين .





وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية ، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين .



