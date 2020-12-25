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أخبار العالم

روسيا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:11 م
الخطوط الجوية الروسية
الخطوط الجوية الروسية
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محمد عثمان
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان، إن الأشخاص الوافدين من المملكة المتحدة وأيرلندا إلى روسيا الاتحادية باستثناء أفراد طاقم طائرات النقل الجوي سيمتثلون للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وبحسب الوكالة، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد السبت.

وعلقت عدة دول الرحلات الجوية مع بريطانيا، وفرضت دول أخرى قيودًا على الوافدين منها، وذلك بعد الإعلان عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وانجلترا، حيث تبين أن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا من نظيرتها الأصلية.
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