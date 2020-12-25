شخصية عظيمة ومخلصة.. مستقبل وطن ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى حزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم.





وتقدم حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، معربًا عن فقدان مصر لشخصية عظيمة ومخلصة ومحبة لوطنها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف.





وأضاف الحزب: "رحم الله الفقيد، وتقبله في الصالحين، ورزقه الرحمة والغفران".



