ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

شخصية عظيمة ومخلصة.. مستقبل وطن ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:25 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نعى حزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، معربًا عن فقدان مصر لشخصية عظيمة ومخلصة ومحبة لوطنها، بسيرته وتاريخه الوطني المشرف.

وأضاف الحزب: "رحم الله الفقيد، وتقبله في الصالحين، ورزقه الرحمة والغفران".

وكان قد صدر قرارا جمهوريا حمل رقم 503 لسنة 2017 باختيار المستشار لاشين إبراهيم، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا

القضاء المصري فقد رجلا عظيما بسيرته ..أبو العينين ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي المستشار لاشين إبراهيم

أبو العينين ينعي شقيق النائب منتصر رياض

قضايا الدولة تنعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أفنى حياته في خدمة العدالة.. نادي القضاة ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

ميلانيا مزورة.. ترامب وزوجته يثيران الجدل أثناء مغادرة البيت الأبيض

بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف قد تواجه عقوبة بالحبس 3 سنوات

الجونة يتصدر الدوري الممتاز بالفوز على أسوان 1-0

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام