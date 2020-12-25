جنوب إفريقيا ترد على بريطانيا بشأن خطورة سلالة كورونا الجديدة

دافعت جنوب إفريقيا عن نفسها، رافضة اتهامات بريطانيا بشأن خطورة سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في البلاد، وكونها أكثر خطورة من النسخة البريطانية.





وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي في بيان، إن نظيره البريطاني لم يقدم دليلا على أن سلالة كورونا المكتشفه لديهم، أكثر خطورة وتؤدي إلى وفيات أكثر من الفيروس الحالي أو النسخة الجديدة المتحورة في بريطانيا.





وأشار مخيزي في بيانه إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن السلالة الجديدة من كورونا، ظهرت في جنوب أفريقيا بعد فترة كبيرة من اكتشاف النسخة الأخرى في بريطانيا.





وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اعلن حظر السفر إلى جنوب إفريقيا، مؤكدا ضرورة فرض الحجر الصحي على القادمين منها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب السلالة الجديدة، وهو ما انتقدته جنوب إفريبيا.





ورفض وزير الصحة الجنوب إفريقي قرار السلطات البريطانية بحظر السفر والاتهامات بشأن السلالة الجديدة، مصرا على أن التحور الجديد الموجود في بلاده يطلق عليه 501.V2 ويشبه الطفرة الموجودة في المملكة المتحدة ولا يسبب أعراضا أكثر حدة.





كانت جنوب إفريقيا سجلت زيادة كبيرة بالإصابات بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث زادت الحالات المسجلة عن 970 ألف حالة.



