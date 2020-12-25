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أغربها تآكل مينا الأسنان.. تناول اليوسفي في هذه الحالات مضر للصحة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:31 م
اضرار اليوسفي
اضرار اليوسفي
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نهى هجرس
يعد اليوسفي من الفواكه الحمضية المفيدة، ويمد الجسم بالعديد من فيتامين سي، كما يساعد قشر اليوسفي عن طريق الفم لعلاج الربو وعسر الهضم، والوقاية من السرطان والعديد من الأغراض الأخرى.

وكشفًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم أضرار الإكثار من تناول اليوسفي على الصحة.

قد يسبب الكثير من اليوسفي تهيج الحلق والفم والجهاز الهضمي، كما أن اليوسفي أيضًا مصدر كبير للألياف ومحتوى الماء.

وعلى الرغم من أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، إلا أن هذا لا ينبغي أن يمنع الأشخاص المصابين بداء السكري أو الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خالٍ من السكر من الاستمتاع باليوسفي.

ويمكن للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية أن يستهلكوا كميات صغيرة ومناسبة من اليوسفي.

ويسبب تناول اليوسفي بشكل كبير إلى الإصابة بحساسية لحبوب اللقاح داء اللقاح (المعروف أيضًا باسم حمى القش)، ووفقًا لدراسة أجريت في يناير 2013 في PLoS One ، يحدث داء اللقاح عندما يؤدي التفاعل المتبادل للنباتات إلى الحساسية تجاه الحمضيات، مع أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الغذائية التي تؤثر على ملايين الأشخاص ، يعد داء اللقاح سببًا آخر لحساسية الطعام لدى بعض الأشخاص، هذا يمكن أن يؤدي إلى قيود غذائية على ثمار الحمضيات ، بما في ذلك اليوسفي والبرتقال.

يمكن أن يسبب المحتوى الحمضي العالي في اليوسفي أيضًا عدم الراحة، الأطعمة الحمضية يمكن أن تآكل مينا الأسنان وكذلك تزعج المعدة.

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