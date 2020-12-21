فوائد اليوسفي.. طرق استخدام القشور وأهميته

جميعنا نعشق تناول الفاكهة الشتوية لما تتمتع به من مذاق مميز، ومن أشهرها اليوسفي والموز و البرتقال ، ولكنهم لا يتمتعون بطعم مميز وحمضى فقط إنما قد تحمل هذه الفواكه فوائد عظيمة لجسم الإنسان، وهو الأمر الذي يمكن ان تجنيه عبر تناولها، وفيما يلي نوضح لكم فوائد تناول فاكهة اليوسفي اللذيذة والتي يشهر ظهورها في الشتاء.





من الفواكه الشتوية لها العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي للجسم. وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة: إن اليوسفي





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وتابعت الدمرداش في منشور له عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، ان فوائد اليوسفي لا يقتصر على تناولها فقط، وانما قشورها واستخدامهم يمكن ان يوفر العديد من المضافة الأخرى ، وهو ما سنقوم بذكرها في السطور التالية، وتشمل: الفوائدالمضافةالأخرىبذكرهاالتالية، وتشمل:





- خفض الكولسترول والدهون بالجسم .

- انقاص وزن الجسم .

- أقوى من البرتقال في مقاومة الزكام .

- رفع مناعة الجسم .

- مفيدة للحساسية .

- إذابة البلغم في التجاويف الأنفية .

- يعمل كمضاد التهاب طبيعي للفطريات التي قد توجد فى الأمعاء أو المعدة.





وأفادت الدمرداش، بأن قشور اليوسفي تعتبر كنز من كنوز الطبيعة يجب الاستفادة منه بأن نجففها و نسحقها بودرة، ونضيف لكل ملعقة صغيرة من بودرة قشرة اليوسفي: ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة + ملعقة عسل كبيرة، ثم نقوم بعجنها وتناولها على الريق، وقد توفر هذه الوصفة الفوائد التالية، وهي :





- رفع المناعة

- زيادة قوة الجسم والذاكرة

- التخلص من السموم

- تنظيف الكبد

- زيادة الطاقة والنشاط في الجسم

- مقاومة البرد.



