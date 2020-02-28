AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غيرمكلف.. طريقة عمل مربى اليوسفي والبرتقال

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر اليوسفي هو إحدى فواكه الشتاء والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم ليكي اليوم طريقة عمل مربى البرتقال واليوسفى 

المكونات :
قشر 1 كيلو من البرتقال شرائح رفيعة ( القشر البرتقالي ، و أبتعدي عن الجزء الأبيض ) .
عصير 1 كيلو برتقال .
قشر 1/2 كيلو من اليوسفي .
كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج منه العصير و اللب .
1/2 كوب عصير ليمون .
600 جم سكر .
للتنكيه ( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .
طريقة عمل مربي البرتقال :
يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .
يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..
يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .
يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .
يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه النهاردة؟ كباب حلة وأرز أصفر .. مع صوص الزبادي بالثوم

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل مربى البرتقال

في موسمه.. طريقة عمل كيكة اليوسفي

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل المربي بالجزر

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

مشروب طبيعي يحارب البرد ويحمي الجسم

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يوضح تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

تركيا حليفتنا.. أمريكا تعلق على الاشتباكات الأخيرة في إدلب

بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن تطورات فيروس كورونا

توقف عنها.. 5 عادات خاطئة لا ينصح باتباعها عند إنقاص الوزن

اليوم.. انقطاع المياه عن منطقتين رئيسيتين في الإسكندرية .. اعرف التوقيت

الأمم المتحدة تعلق على التصعيد الأخير في إدلب بسوريا

AdvertisementS

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني