غيرمكلف.. طريقة عمل مربى اليوسفي والبرتقال

يعتبر اليوسفي هو إحدى فواكه الشتاء والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم ليكي اليوم طريقة عمل مربى البرتقال واليوسفى
المكونات :
قشر 1 كيلو من البرتقال شرائح رفيعة ( القشر البرتقالي ، و أبتعدي عن الجزء الأبيض ) .
عصير 1 كيلو برتقال .
قشر 1/2 كيلو من اليوسفي .
كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج منه العصير و اللب .
1/2 كوب عصير ليمون .
600 جم سكر .
للتنكيه ( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .
طريقة عمل مربي البرتقال :
يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .
يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..
يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .
يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .
يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة
المكونات :
قشر 1 كيلو من البرتقال شرائح رفيعة ( القشر البرتقالي ، و أبتعدي عن الجزء الأبيض ) .
عصير 1 كيلو برتقال .
قشر 1/2 كيلو من اليوسفي .
كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج منه العصير و اللب .
1/2 كوب عصير ليمون .
600 جم سكر .
للتنكيه ( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .
طريقة عمل مربي البرتقال :
يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .
يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..
يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .
يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .
يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة