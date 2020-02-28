غيرمكلف.. طريقة عمل مربى اليوسفي والبرتقال

هو إحدى فواكه الشتاء والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم ليكي اليوم طريقة عمل مربى البرتقال و

المكونات :

قشر 1 كيلو من البرتقال شرائح رفيعة ( القشر البرتقالي ، و أبتعدي عن الجزء الأبيض ) .

عصير 1 كيلو برتقال .

قشر 1/2 كيلو من اليوسفي

كيلو يوسفي معصور باليد ، و مستخرج منه العصير و اللب .

1/2 كوب عصير ليمون .

600 جم سكر .

للتنكيه ( حسب الرغبة ) : أعواد قرنفل ، نجمة الينسون ، قرنفل حب .

طريقة عمل مربي البرتقال :

يغلي القشر جيدا مع تغيير الماء علي الأقل 3 مرات ، للتخلص من طعم القشر المر .

يصفي القشر جيدا ، و ينقل لوعاء كبير لتحضير المربي ، و يضاف له العصير و السكر ..

يغلي الخليط ، و يترك علي نار هادئة حتي يتكثف العصير ، و يصبح القشر شفاف .

يرفع الخليط من علي النار ، و يترك ليله كامله ، و في اليوم التالي يضاف الجيلي ، و يترك الخليط يغلي حتي يتكثف .

يرفع من علي النار ، و يعبأ في برطمانات معقمة