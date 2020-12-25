أستاذ هندسة طرق: مشروعات قطاع النقل تدعم التنمية المستدامة

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشير لاهتمامه الكبير بالمواطن المصرى ووضعه فى بؤرة اهتماماته خاصة مع تفقد الأعمال الإنشائية للمشروعات التى تتم فى القاهرة والمحافظات الكبرى.





وأضاف مهدى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمشروعات قطاع النقل بشكل عام باعتباره قطاعا خدميا يمس حياة المواطن اليومية.





وأشار إلى أن مشروعات قطاع النقل تدعم مشروعات التنمية المستدامة فى كافة صورها خاصة للمدن العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، والانتشار على مساحة أكبر لتقليل الاختناقات والتلوث.





ولفت إلى أن إنشاء شبكات الطرق لتدشين مصانع وفتح مجالات استثمارات الزراعة وأراضى جديدة تتطلب شبكة نقل وعلى رأسها الطرق، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تتم تهدف لدعم مشروعات مستدامة وتخفيض نسب التكدس المرورى.



