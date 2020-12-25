ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ هندسة طرق: مشروعات قطاع النقل تدعم التنمية المستدامة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:28 م
طرق وكبارى
طرق وكبارى
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشير لاهتمامه الكبير بالمواطن المصرى ووضعه فى بؤرة اهتماماته خاصة مع تفقد الأعمال الإنشائية للمشروعات التى تتم فى القاهرة والمحافظات الكبرى. 

وأضاف مهدى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمشروعات قطاع النقل بشكل عام باعتباره قطاعا خدميا يمس حياة المواطن اليومية.

وأشار إلى أن مشروعات قطاع النقل تدعم مشروعات التنمية المستدامة فى كافة صورها خاصة للمدن العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، والانتشار على مساحة أكبر لتقليل الاختناقات والتلوث. 

ولفت إلى أن إنشاء شبكات الطرق لتدشين مصانع وفتح مجالات استثمارات الزراعة وأراضى جديدة تتطلب شبكة نقل وعلى رأسها الطرق، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تتم تهدف لدعم مشروعات مستدامة وتخفيض نسب التكدس المرورى.  

وتابع  أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن الدولة المصرية دشنت شبكة قومية من الطرق الحرة  والسريعة على مدار 6 سنوات والتى تمثل 23% من الطرق المرصوفة التى أشاد بها المجتمع الدولى التى تهدف للتنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن مهدي: قطاع النقل هو قاطرة التقدم وداعم للتنمية المستدامة..فيديو

ما فوائد النقل الذكي؟.. أستاذ هندسة طرق يجيب

تأثير مكنة الحفر.. وزير النقل: ملتزمون بتعويض ساكني عمارات الزمالك

استشاري: النقل الذكي سيعمل على تغيير شكل الطرق والكباري

أستاذ هندسة طرق: شبكة النقل داعم قوي لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد.. فيديو

أستاذ طرق: إنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور للطرق الجديدة يوفر فرص عمل للشباب.. فيديو

ترشيحاتنا

بينهم المدير .. القبض على المتهمين بحرق مصحة لعلاج الإدمان وقتل 6 أشخاص بالإسكندرية

هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

صرف معاشات يناير والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.. الأحد

بالبيجاما.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة مع أرنب

حارس مرمى باراجواي الهداف يترشح لرئاسة بلده 2023

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

عمره 7 سنوات فقط.. طفل يحقق شهرة بسبب مهاراته في قيادة الطائرات.. شاهد

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها