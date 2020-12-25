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تعليم

عميد علوم حلوان: نستعد لإجراء الامتحانات وهيئة التدريس تقوم بعمل معقمات ومطهرات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:03 م
د.عماد ابو الدهب
د.عماد ابو الدهب
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد العلوم بجامعة حلوان إن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2020/2021 وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من فرض إلزامية ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والعاملين داخل الكلية وداخل لجان الامتحانات ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء الامتحانات.

وصرح الدكتور "ابو الدهب " لموقع صدى البلد إلى أن الكلية تقوم بعمل تعقيم وتطهير كامل الكلية بشكل يومى خصيصا وأن مواد التعقيم يستطيع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس إنتاجها وعملها بسهولة كبيرة.

وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية قد قامت هذا العام إلى زيادة أعداد لجان الامتحانات لتقليل نسب الطلاب داخل الكلية لتلاشى حدوث تكدس أو زحام بين الطلاب أثناء الامتحانات قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد العلوم بجامعة حلوان إن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2020/2021 وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من فرض الزامية ارتداء الكمامة الطلاب والعاملين داخل الكلية وداخل لجان الامتحانات.

وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021 .
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