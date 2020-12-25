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تعليم

هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:51 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إن الكلية قررت الاعتماد على التعليم عن بعد، وأوقفت المحاضرات فى الكلية ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، على أن تعود الدراسة داخل قاعة المحاضرات ومعامل الكلية يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح الدكتور "الجارحي" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بأن الكلية سوف تقوم بحملة تطهير وتعقيم كامل الكلية فى هذه الفترة للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد عميد كلية الهندسة بحلوان على الطلاب ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء فترة اليوم الدراسي وفى قاعة المحاضرات ومدرجات الجامعة.

وكشف "الجارحي" عن وفاة طالب بالفرقة الرابعة بالكلية بعدما ظهرت عليه أعراض المرض أثناء فترة امتحانات الميد ترم فى الكلية ولكنه رفض اخبار الكلية بمرضه وقام الطالب بإخبار زملائه وغزل نفسه فى المنزل بعد أن اشتد عليه المرض، ولم يستطع استكمال الامتحانات، ووجه العميد إلى الطلاب المخالطين الطالب عدم النزول فى حالة الشعور بالاشتباه فى الاعراض والتواصل مع الإدارة الطبية بالكلية للاطمئنان على صحتهم، وانه على اى طالب فى حالة الاشتباه فى المرض أو مخالطة أحد الحالات المصابة العزل المنزلى على الفور والتواصل مع الجامعة لتحويله إلى الادارة الطبية ومستشفى الجامعة .

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كما قدم أيضا الدكتور أحمد الجارحي تعازيه لكافة أسرة الفقيد رحمه الله واعرب عن حزنه لوفاة الطالب فادى مجدى متمنيًا له الرحمة والمغفره ولاهله الصبر والسلوان . 
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