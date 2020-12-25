شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

"شبيك لبيك خدامك بين إيديك تطلب إيه.. أطلب بوليس النجدة إنت مين فهمني .. أنا عفركوش إبن برتكوش عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوة" من منا لا يتمنى إقتناء الفانوس السحري للحصول على جني تحقيق الأحلام لتحقيق أمنيات كدنا نفقد الأمل في الوصول إليها، وذلك بالتزامن مع توديع عام بكل أحداثه واستقبال عام جديد ذلك التوقيت الذي يقترن في أذهاننا دائما بالتفكير في تحول تلك الأسطورة من الخيال إلى الواقع، وذلك ما حققه مصطفى في فيلم " الفانوس السحري".





قام مصطفى "إسماعيل يس" بشراء فانوس جديد وإعطاءه لطفلة صغيرة ويأخذ منها القديم، لتتم مكافأته بعد ذلك على هذا العمل الخير بأن يكون هذا الفانوس هو المصباح السحري فما أن قام بمسحه ليظهر له مباشرة جني الأمنيات فيبدأ في سؤال مصطفى عن أحلامه ليكون طلبه الأول أن يصبح لديه الكثير من المال، وبالفعل أعطى الجني لمصطفى نقودا كثيرة ولكنه إشترط عليه أنه لن تتحقق باقي الأمنيات إلا إذا صرف مصطفى تلك النقود خلال 48 ساعة فقط.





وبالفعل يبدأ مصطفى مهمة صرف النقود لتحقيق بقية أحلامه وكان أول ما يخطر بباله هو إقتناء سيارة من أفخم وأترف سيارات هذه الحقبة الزمنية، وبالتالى ستكون سيارة كاديلاك الأمريكية الصنع التي إقترن إسمها دائما بفئة الأثرياء والمترفين.





كانت السيارة التي إقتناها مصطفى كاديلاك من الطراز الدورادو موديل عام 1958، والتي استمدت قوتها من محرك سعة 8 سلندر ذات قوة دفع خلفية، وأنشأت شركة كاديلاك لصناعة السيارات في العام 1902 والتي سميت باسم مستكشف القرن 17 أنتوين كاديلاك الذي أسس ولاية ديترويت.





وكان دائمًا لعلامة كاديلاك الشهيرة الأسبقية دائما لإبتكارات فريدة من نوعها في عالم السيارات، حيث طرحت في العام 1930 أول محرك " V16 " في العالم، وفي العام 1964 أطلقت نظام التدفئة و والتبريد والتكييف القابل للتعديل الحراري.



