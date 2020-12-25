بمليار دولار.. إيطاليا تصادر شحنة مخدرات ضخمة تعود لحزب الله

صادرت السلطات الإيطالية ما يزيد عن 14 طنا من الأمفيتامين أو "الكبتاجون"، تبين أنها تعود إلى حزب الله اللبناني، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.





وذكرت نيابة نابولي التي تتولى القضية أن قيمة صفقة المخدرات تقدر بنحو مليار دولار، حسبما أفادت قناة العربية.





وأوضحت القناة نقلا عن النيابة الإيطالية أن المخدرات كانت موجودة في 3 حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.





وبحسب وحدة الجرائم المالية الإيطالية فإن الشحنة كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت بـ"الأكبر من نوعها".





وكانت السلطات الإيطالية تعتقد أن المخدرات تعود إلى تنظيم داعش الإرهابي، لكنها اكتشفت أن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني يقفان وراء الشحنة.





وذكرت الشرطة الإيطالية إنها أكبر عملية لمصادرة مخدر الكبتاجون، تقوم بها قواتها على المستوى العالمي.



