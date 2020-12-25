إلغاء الفسحة أبرزها..البرلمان يطرح 5 سيناريوهات للتصدي لكورونا بالمدارس

طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ حزمة من الاجراءات الخاصة بالمدارس للتصدى لفيروس كورونا وحماية الطلاب من خطر الجائحة الثانية.





اكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن بعد تصريحات وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج بدون محذوفات، ويجب أن تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية أبرزها إنشاء فصول طائرة داخل المدرسة حتى تكون هناك مساحات ضخمة تسمح بالتباعد الاجتماعى.





أوضحت النائب، أنه من ضمن هذه الاجراءات منع دخول المدرسة أي حالة يتم الاشتباه بها سواء اذا كان درجة حرارة الطالب مرتفعة او اعراض برد عادية وخصوصا بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا الاخيرة، اضافة الى الغاء الفسحة نهائيا والسماح للطلاب بتناول الوجبات داخل الفصول لمنع التجمعات نهائيا.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة تقسيم الصفوف الى أوقات متفرقة بمعنى أن يكون امتحانات المرحلة الابتدائية فى وقت والاعدادية فى وقت آخر حتى يكون هناك مسافات كافية للتهوية.





ياتى ذلك بعد أن أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن أى قرار يتضمن توقف الدراسة في مصر ، هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم.





وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه حتى الان ، لم تصدر أي قرارات بشأن توقف الدراسة في مصر .



