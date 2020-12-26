بسلاح من القرن الـ19.. دكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء | صور





قضت محكمة بطرسبرج بسجن مؤرخ عسكري روسي بارز وخبير مشهود له في تأريخ حياة نابليون لمدة 12 عامًا ونصف لقتل حبيبته وتقطيع جسدها إلى أشلاء.





أطلق البروفيسور «أوليج سوكولوف» 64 عامًا، النار على طالبة تدعى «أناستاسيا يشينكو» 24 عامًا، وقام بتقطيع جسدها إلى أشلاء والتخلص منها في نهر مويكا في سان بطرسبرج.





عثرت الشرطة على رأس الطالبة المقطوع ملفوفًا في كيس بلاستيكي داخل شقته الفخمة، بينما جرفت مياه النهر جذعها وساقيها.





اعترف دكتور الجامعة المتميز - الذي حاضر في جامعة السوربون وحمل وسام جوقة الشرف الفرنسي - بجريمته البشعة، وأكد أن حياته تحولت إلى جحيم حيث قضت المحكمة بإرساله إلى مستعمرة سجن النظام الصارم.





أطلق البروفيسور سوكولوف 4 رصاصات على طالبة تبلغ من العمر 24 عامًا، تدرس لديه في الجامعة، وتجمعهما قصة حب، قبل أن يمزقها إربا بسكين وينشرها بمنشار.





وذلك باستخدام بندقية من طراز القرن الـ19، وقام بتقطيع جسدها، وحمل أشلائها داخل حقيبة، وعندما هم بإلقائها في النهر ألقت الشرطة القبض عليه.





أكد سوكولوف أن جريمته لم تكن مع سبق الإصرار، وإن القتيلة هي التي دفعته إلى "حالة جنون تام" بعبارات مهينة لأطفاله الذين أنجبهم من علاقة أخرى.

في جريمة بشعة تجسيدًا لمعارك نابليون بونابرت، قام مؤرخ عجوز شهير بقتل حبيبته التي تصغره بـ40 عامًا، مستخدمًا سلاح يرجع عمره إلى القرن الـ19.