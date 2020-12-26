لميس سلامة عن تطوير عزبة الهجانة: كل اللي هيمشي في المنطقة هيحس باختلاف

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المصريين أصبحوا يمتلكون الأمل، في أن بلدهم ستكون أفضل ، وهو ما أكده لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مرارا ، وذلك من خلال جولاته التفقدية ، الخاصة بمراقبة تطوير محاور وكباري شرق القاهرة ، والتي كان آخرها جولة الأمس ، والتي شملت أعمال تطوير المحاور والكباري ، في منطقة "مدينة نصر" عزبة الهجانة".





ولفتت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أن الجولة التفقدية شملت ، متابعة تطوير المناطق العشوائية ، بعزبة الهجانة ، ومراحل انتهاء المحور الجديد ، وتوسعة الطرق ، للسماح بحركة عربات النقل الثقيلة ، وعربات الإسعاف والشرطة ، معقبة : " كل اللي هيمشي في المنطقة هيحس باختلاف، وده اكيد هيأثر على نفسية المواطنين " .





واطلع الرئيس السيسي على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.





كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.



