تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة وحي مصر الجديدة.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، منها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة وحي مصر الجديدة.



وأشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي تفقد، بعد ظهر الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.



واطلع الرئيس السيسي على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.



كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.



وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.



كما تفقد الرئيس السيسي كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين؛ للتأكيد عليهم بالالتزام باجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.



وركزت الصحف على تصريحات وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة الشيخ نصر الدين مفرح - خلال زيارته والوفد المرافق له لمدينة العلمين الجديدة - والتي أكد خلالها أن مصر تطورت وشهدت تقدما عظيما لأنها نظرت إلى المستقبل، مشيدا بالروح الوطنية التي تسود بين العاملين في المشروعات القومية التي تتم بأيد وعقول وأموال مصرية.





وأعرب الوزير السوداني والوفد المرافق له عن انبهارهم بما شاهدوه من تطور على أرض مصر في مختلف المجالات.



من جانبه .. قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو كل المصريين إلى الفخر بما تم ويتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة في مختلف المجالات.



وفي الشأن المحلي أيضا لفتت الصحف إلى أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 3 يناير المقبل.



وأكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بنحو 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.



وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف ا لمعاشات بالإضافة إلى الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.





وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.



وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".



وأشارت الصحف أيضا إلى إصدار وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء (فيديو موشن جرافيك) أكدت فيه أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَّته الشريعة الإسلامية منذ ١٤ قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.



وأكدت الدار- خلال الفيديو- أن الإسلام ترك الناس على أديانِهم وسمح لهم بممارسة شعائرهم داخل أماكن عبادتهم، ليس ذلك فحسب بل إن التشريع الإسلامي ضمن لهم أيضًا سلامة كنائسهم ومعابدهم فحرَّم الاعتداء عليها، بل ذهب الإسلام لِمَا هو أبعد من ذلك حيث أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة، يقول تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.



وشددت على أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها اعتداء على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرة إلى أن تاريخ المسلمين المُشَرِّف وحضارتهم وأخلاقهم الن بيلة دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.



