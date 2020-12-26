ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 -12- 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، السبت 26 ديسمبر 2020، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التى أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجَّل كيلو الدواجن سعرًا تراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 -10- 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 31 -10- 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10 ديسمبر 2020.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد استدعاء إسرائيل للسفير الروسي.. أول رد من موسكو على تل أبيب

شادي محمد: رمضان صبحي فضل المال عن الأهلي وأزمة حسام عاشور نقص خبرة مع الإعلام

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

آخرها كورونا.. مسن سعودي يروي قصته مع لقاحات الأوبئة منذ نصف قرن تقريبا

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

بالأحمر.. دانا حمدان تتألق فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا