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رياضة

أيمن المزين: بني سويف يعاني من الإصابات ونستهدف التعاقد مع لاعبين جدد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
أيمن المزين
أيمن المزين
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عبدالله هشام
أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق بني سويف أن هدفه تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق يواجه سوء حظ غريب خلال المنافسات أبرزها تعرض اللاعبين لإصابات قوية مثل الرباط الصليبي.

وأضاف المزين خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "نستعد بالتدريبات اليومية لمواجهة طهطا ونسعى لتحقيق الثلاث نقاط والعودة لطريق الانتصارات والصراع على الصدارة". 

وأشار إلى أنه يهدف للصعود إلى الدورى الممتاز إلا أن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الفريق تؤثر على الأداء، مؤكدا أن الفريق سيستغل فترة انتقالات شتوية لضم صفقات قوية وقد يتم التعاقد مع 5 لاعبين لسد الثغرات.

ويحتل فريق بني سويف المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد برصيد 4 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وتعادل و3 هزائم.
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