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تعليم

شائعات بتوقف الدراسة في الجامعات.. والتعليم العالي: لا قرارات جديدة بشأن الامتحانات حتى الآن

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة من الوزارة بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. 

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه خلال الساعات القادمة سيعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري وليس اجتماعا طارئا، والذي من خلاله يتم وضع آليات التعامل في الجامعات مع جائحة كورونا بينما لم يتم الكشف حاليا عن ما سيدور في الاجتماع وأبرز ما سيتناوله. 

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وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر.. والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له واشاع البعض اتخاذ الوزارة لقرارات جديدة الأمر الذي نفته الوزارة.

بينما جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، للطلاب أنه لا نية لاستبدال الامتحانات بأبحاث، مؤكدة: استعدوا للامتحانات.

بينما قد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار ميكنة كل إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.
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