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تعليم

البحث العلمي تعلن كيفية المشاركة فى التدريب الصيفي بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج الطلاب الصيفى عبر الإنترنت CERN 2021 و ذلك فى إطار تعاون الأكاديمية مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، يقوم الفيزيائيون والمهندسون فى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بدراسة البنية الأساسية للكون باستخدام أكبر الاجهزة العلمية وأكثرها تعقيدا فى العالم. 


واوضحت الاكاديمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  أنه سوف يعمل المشاركون على مدى ثلاثة أشهر فى مشروع تقنى متقدم كجزء من فريق تجريبى او هندسى او حوسبى وخلال هذه الفترة يمكن حضور سلسلة من المحاضرات عبر الإنترنت التى أعدت خصيصا لتبادل معرفة الخبراء و العلماء من جميع أنحاء العالم بمجموعة كبيرة من الموضوعات فى مجالات فيزياء الجسيمات النظرية والتجريبية والهندسية والحوسبة .


واشارت إلى أن متطلبات المشاركة فى برنامج الطلاب الصيفى CERN 2021يجب ان يكون المتقدم:

1- طالب بكالوريوس او ماجستير وليس الدكتوراه فى الفيزياء او الهندسة او علوم الكمبيوتر او الرياضيات.

2- أكمل بحلول صيف 2021 الأوروبى ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة على المستوى الجامعى

3- لم يسبق له العمل فى CERNمن قبل لأكثر من ثلاثة أشهر (الطلاب الذين شاركوا فى مبادرة التعلم عبر الإنترنت لعام 2020 مؤهلون للتقدم بصورة استثنائية)

4- معرفة جيدة بالغة الإنجليزية والالمام باللغة الفرنسية ميزة.

واوضحت أن آخر موعد للتقدم الكترونيا 31 يناير 2021 مع ملاحظة انه يجب التقدم قبل ذلك نظرا لوجوب وجود خطابات توصية يتم تحميلها عبر رابط لا يحصل الطالب عليه إلا عند اكتمال التسجيل الالكترونى، كما يجب دراسة الشروط والمؤهلات جيدا عن البرنامج على الرابط التالى:
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999725457995-cern-online-summer-student-programme-2021-member-and-non-member-states-

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