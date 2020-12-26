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اقتصاد

رئيس جهاز السادات: غلق وتشميع 16 بدروما مخالفا ورفع الإشغالات بالمدينة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات، أسفرت عن غلق وتشميع 16 بدرومًا مخالفًا ورفع العديد من الإشغالات بمختلف مناطق المدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم غلق وتشميع 3 بدرومات بمحور خدمات الحى الأول لاستخدامها فى إقامة "شركة فلاتر مياه"، وورشة تصنيع وتعبئة أحبار، وغلق وتشميع 13 بدرومًا بالمنطقة السكنية الثالثة لاستخدامها فى إقامة " ورش موبيليا – ألوميتال - تصنيع ملابس - مخازن مواد غذائية"، بجانب رفع الإشغالات والعشوائيات بمختلف مناطق الحى الأول.

وأضاف رئيس جهاز "السادات"، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإزالة عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
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