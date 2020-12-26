بالأرقام.. مساعدات سعودية لليمن والنيجر بملايين الدولارات

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في 7 محافظات يمنية، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.









وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.









ويستفيد من المشروع 437,179 فرد، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.









وتأتي الاتفاقية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية الم تعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.









كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.









وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح.









ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.









وفي إطار متوازٍ، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تدريبيا متخصصًا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية الغير جراحية في مدينة المكلا، وذلك بحضور 12 ممارسًا صحيًا.









ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار حرص المركز على تطوير الخدمات الطبية في جمهورية اليمن الشقيقة بجميع المحافظات والمدن.









كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 606 حقائب شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,636 مستفيد.









ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.









وفي إطار متواصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في جمهورية النيجر، حيث جرى توزيع 86 طنًا و777 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مدينة زيندر، استفاد منها 5,677 فرد.









وتأتي هذه المساعدات للتخفيف عن المتضررين من السيول في جمهورية النيجر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمعوزين في شتى بلدان العالم.