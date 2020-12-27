الطفلان المعجزة .. عمر ونور يحفظان ويكتبان ويفسران القرآن والسن مفاجأة

طفلان شقيقان "عمر ونور مكي" أبناء كفر الغنيمي بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية منحمها الله هبة كبيرة وهي حفظ القرآن الكريم، بالرغم من أنه لم يتجاوزعمرهما الـ 8 سنوات ومع ذلك قررا استغلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا ومكوثهما وقتا طويلا بالمنزل في كتابة وتفسير معاني القرآن الكريم بخط اليد.

الأطفال المعجزة لقب أطلق علي هؤلاء الأشقاء بسبب نبوغهم وحفظهم القرآن الكريم وتلقي الطفل عمر مكي العديد من الجوائز ولقائه عددا كبيرا من العلماء والمشاهير وأبرزهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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فيما أكد والد الطفلين "عمر ونور" :" نجلي عمر مكي يبلغ من العمر ٦ سنوات وشقيقته "نور" ٤ سنوات استطاعوا بأنامل صغيره وبخط اليد كتابة كلمات القران الكريم كاملا وتفسير وترجمة معانية ففي خلال سنه ٢٠٢٠ وأثناء الجلوس في المنزل للوقاية من فيرس كورونا المستجد كانوا قد انتهو من كتابة ٢٨ جزء لكلمات القران بحسب الحروف الأبجدية.

وأضاف والد الطفلين أن إحصاء الكلمات التي تم كتابتها ١٧٤٥٠ كلمه و الحروف التي تم كتابتها تقريبا ٨٧ الف حرف و الكتابة أخذت منهم تقريبا سنه او٣٠٠ يوم وكل يوم ليهم ورد ثابت كل واحد منهم صفحه يقرأها ويكتبها يوميا.

وأشار "محمد مكي" إلى أنه مع بداية سنة ٢٠٢٠ ومع ظهور أزمة فيروس كورونا ومع منع الاطفال دخول المدارس والحضانات بدأ الاخوين عمر مكي ونور مكي في رحلة مع كتابهم ( كلمات من نور القران ) والذي تم كتابة كلمات القرآن الكريم فيه كاملا بخط أيديهم وتفسير وترجمة معانية وينقسم الكتاب الي ٢٨ جزء بحسب الحروف الأبجدية.

وأضاف "عمر مكي" في وقت سابق أنه أطلق مبادرة للمرور علي جميع المنازل وتوزيع مياه مباركة مقروء عليها القرآن للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوعية الأهالي والمواطنين بمختلف القري والعزب وحثهم علي استخدام وسائل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.







واستكمل "عمر مكي" أصغر عضو بنقابة قراء القرآن الكريم حديثه لموقع صدي البلد أنه يحرص علي الدخول إلي المنازل ويتصادف وجود مرضى ويقوم برقيتهم بالرقية الشرعية والدعاء لهم والمرور علي جميع المنازل.

وأشار "مكي" إلى أن الأطفال وخاصة لقربهم منه بالسن يستمعون إليه والحديث معهم ويقوم بتوجيههم إلى كيفية استخدام أساليب مكافحة انتشار العدوي بطريقة بسيطة وميسرة تصل إليهم وخاصة في مثل تلك السن الصغير.

الجدير بالذكر أن الطفل عمر مكي يعد أصغر حافظ للقرآن الكريم وأصغر عضو بنقابة قراء القرآن كما حصل على درع من القوات المسلحة، ومحافظة الشرقية، ودرع المنجزين العرب، وغيرها من الجوائز كما أنه يقوم بإلقاء الخطابة فخطب في عدد كبير من المساجد ومنها جامعة الأزهر، كما إن لديه موهبة فن الإلقاء.

قال الطفل عمر مكي - أصغر خطيب في العالم الإسلامي، وأصغر عضو في نقابة القراء، إن خطته المقبلة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم العالمية أملا في الحصول على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وظهر الطفل عمر محمد مكى صاحب الخمس سنوات، خلال فيديو لـ"صدى البلد"، بشكل مبهر خلال خطبته حول السلام في الإسلام باللغتين العربية والإنجليزية، أكد فيها أن الإسلام دين الأمن والأمان والسلم والسلام .









وأضاف الخطيب الصغير، عمر لم تقتصر موهبته على إتقان اللغات، وحفظ القرآن الكريم فقط، بل تمكن أيضا من الخطابة فخطب في جامعة الأزهر، كما أن لديه موهبة فن الإلقاء.









ويحفظ الطفل عمر مكي، القرآن الكريم بالكامل ويجيد تجويده وترتيله، وحصل على العديد من الجوائز في هذا الشأن، كما يجيد التحدث بثلاث لغات غير العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية