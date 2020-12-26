شعبة الأدوية: مخزون استراتيجى للمادة الفعالة لبروتوكول كورونا لمدة عام

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة معدل الطلب على أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بنسبة 70% خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اشتداد الموجة الثانية من كورونا.





وأكد الدكتور علي عوف، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن جميع أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفرة بشكل كبير، لافتا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع الأدوية والمواد الفعالة تكفي لمدة عام.





وطالب المواطنين بعدم التخزين أو الارتباط باسم تجاري معين، منوها إلى أنه يوجد أكثر من 30 شركة تنتج نفس المنتج بنفس المواصفات، كما طالب بتغيير ثقافة المريض المرتبطة بالسؤال على اسم تجاري معين.





ولفت إلى أن مبيعات الأدوية شهدت زيادة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، متوقعا أن تشهد مبيعات سوق الدواء نموا بنسبة 10% خلال العام الجاري، لتسجل نحو 85.25 مليار جنيه.





وكانت مبيعات شركات الأدوية العاملة في مصر شهدت نموا بنسبة 16% خلال العام الماضي لتسجل نحو 77.5 مليار جنيه، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية، بينما تراجعت خلال يناير 2020 لنحو 5.897 مليار جنيه بتراجع نسبته 2.5%.