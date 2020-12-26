برلماني يشيد بتوفير "هالة زايد" للمعدات والأجهزة الطبية لمستشفيات شمال سيناء

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية اهمية تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان التى أكدت فيها أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء، اهتمامًا بالغًا، وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وحرصها على توفير كل الاحتياجات الطبية لأهالي المحافظة بشكل عاجل وفوري.





وقال "حساسين " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه التصريحات تؤكد الاهتمام الكبير من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل داخل ارض سيناء المقدسة مشيدًا بحرص وزيرة الصحة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتفقد ومتابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد





كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بحرص الدكتورة هالة زايد على توفير جميع الاجهزة والمعدات الطبية لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المدن والقرى النائية داخل محافطة شمال سيناء موجها التحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمنتمين للمنظومة الصحية داخل شمال سيناء