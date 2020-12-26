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محافظات

استكمال أعمال التطوير بحى شرق أسيوط ومراكز القوصية وساحل سليم والغنايم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:01 م
أعمال التطوير
أعمال التطوير
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء باستمرار اعمال التطوير ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة فضلا عن التجميل والتطوير للميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات فضلا عن رفع الاشغالات التى تعيق حركة المرور والمارة واستكمال أعمال صيانة اعمدة الانارة والتشجير وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز و النهوض بمنظومة النظافة والتخلص الامن من المخلفات.

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وترأس ايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط حملة مكبرة لنظافة الشوارع والميادين واستكمال اعمال تركيب البلدورات والارصفة بشارع عمر بن عبد العزيز والشوارع المجاورة على ان يتم استكمال باقى الشوارع ضمن خطة التطوير والرصف بالحى وتقليم الأشجار وتهذيبها وتم استخدام اللوادر لكشط الشارع وتسويته ثم استكمال اعمال دهان البلدورات بالشارع والأشجار لاعطاءها منظر جمالي يليق بها.

وشهدت الحملة أيضا تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها لنظافة كل المناطق بالحي وتفعيل السلوك الحضاري بعدم القاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والالتزام بالصناديق التي وضعها الحي بكل المناطق .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة نظافة وتطوير مكبرة برئاسة هويده شافعى بدوى رئيس المركز استهدفت تسوية وتمهيد مدخل قرى الشرق من ناحية كوبرى النزالى واعادة تأهيل الشارع لحين انتهاء اعمال الصرف الصحى الموجودة بالشارع حتى يتمكن المواطنين من التحرك بسهولة ويسر بالشارع وتم تنفيذ الاعمال تحت اشراف مصطفى فتحى ومصطفى عرابى نائبا رئيس المركز والمتابعة والحملة الميكانيكية.

كما شملت الحملةرفع أطنان القمامة من جانبى شريط السكة الحديد بقرية فزارة حيث تم رفع أكوام القمامة المتراكمة بجوار شريط السكة الحديد والتى ينتج عنها انبعاث روائح كريهة، إضافة للأضرار البيئية الناجمة عن إشعال النيران فيها، التى تؤذى سكان منطقة الشيخ داوود والنزالى وشارك في الحملة عبد الحميد محمود رئيس قرية فزارة وتم الاستعانة بلوادر وسيارات رفع القمامة التابعة للوحدة المحلية لفزارة . 

من جانبه تابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم اعمال توسعة المدخل الرئيسى بناحية الهدار وفرش التربة الزلطي تمهيدا لبدء اعمال الرصف .

كما شهد مركز الغنايم برئاسة خالد ابراهيم عويس رئيس المركز حملات رفع مخلفات وتجميل الشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة من جانب العمارات السكنية ودهان البلدورات وانارة الشوارع وصيانة اعمدة الانارة بمشاركة معدات المركز من سيارات ولوادر مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها رئاسة المركز للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بقرى المركز .
استكمال أعمال التطوير بحى شرق أسيوط ومراكز القوصية وساحل سليم والغنايم
استكمال أعمال التطوير بحى شرق أسيوط ومراكز القوصية وساحل سليم والغنايم
استكمال أعمال التطوير بحى شرق أسيوط ومراكز القوصية وساحل سليم والغنايم
استكمال أعمال التطوير بحى شرق أسيوط ومراكز القوصية وساحل سليم والغنايم
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