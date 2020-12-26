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رياضة

تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:48 م
مانشستر يوناتيد -
مانشستر يوناتيد - ليستر سيتي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد اليوم، السبت، على ملعب ووكرز "معقل الذئاب" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". 

ويسعى فريق ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجيرس المدير الفني، لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز الكبير على توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد. 

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي: 
تشكيلة ليستر سيتي الرسمية:

حراسة المرمي: شمايكل

الدفاع: كاستاني - إيفانز - فوفانا - جاستين

الوسط: تيليمانس - نديدي - بارنيس - ماديسون - ألبرايتون

الهجوم: فاردي

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، محققا الفوز في 9 مباريات وخسر خمس لقاءات. 

وبنفس الطموح يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بعد الفوز الكبير على شقيقه ليدز يونايتد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين. 

ويحاول كلا من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد احتلال المركز الثاني منفردا ليدخل في المنافسة على الصدارة أمام ليفربول صاحب اللقب الموسم الماضي. 

تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمي: دي خيا

الدفاع: شو - ماجواير - ليندلوف - بايلي 

الوسط: فريد - مكتوميناي- فرنانديز

الهجوم: راشفورد - مارسيال - جيمس

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعهم من 8 انتصارات وتعادلين وخسر ثلاث مباريات.
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