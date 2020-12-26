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أخبار العالم

قرار جديد من الملك سلمان بشأن القمة الخليجية التى تستضيفها الرياض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:32 م
سلمان والحجرف
سلمان والحجرف
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محمود نوفل
كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 يناير 2021.


بدوره، قال الحجرف في بيان له اليوم، السبت: "تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 يناير 2021".
 

وأضاف الحجرف في بيانه: "ولقد تشرفت بتسليم الدعوة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، في مدينة دبي".


كما وجه شكره وتقديره إلى قادة دول المجلس على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي؛ إيمانًا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.


وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن انعقاد القمة الواحدة والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.


وأشار إلى أن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البنّاء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي.


واختتم بيانه قائلا: "تبدأ القمة بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".
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