تعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين المستشارة سمر عصام الدين المنوفي نائب رئيس الهيئة مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن القرار يأت في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية،







واضاف إنه تم اختيار المستشارة سمر عصام الدين المنوفي لشغل هذه الوظيفة إعمالًا لمبدأ الكفاءة والجدارة.





والمستشارة سمر المنوفي ، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام ١٩٩٢ ، حيث التحقت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٤ وعملت بالنيابة الإدارية الجيزة القسم الأول، ثم تدرجت بالعمل في عدد من نيابات القاهرة المختلفة ، ثم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، حتى اليوم لتكليفها مديرًا للنيابة الإدارية للتموين بمحافظة القاهرة.



