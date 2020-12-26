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تعليم

رئيس جامعة طنطا يحيل عددًا من المسئولين للتحقيق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:22 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أ ش أ
أحال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، عددًا من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة للتحقيق؛ على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزي بالمجمع الطبي اليوم "السبت"، بالمخالفة لتعليمات الجامعة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية؛ مما يهدد صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال زكي -في بيان اليوم- إن الجامعة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية، موضحًا أن هذه العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل سيتم تطبيقها على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وناشد رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

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