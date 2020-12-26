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أخبار البلد

وزيرة التضامن خلال احتفالية الهلال الأحمر:عمل مميز للمتطوعين في عام كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى اليوم السبت، الاحتفال الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمى للتطوع ،والذي يأتي في ديسمبر من كل عام  بهدف تقدير المتطوعين والاعتراف بمساهماتهم في خدمة مجتمعاتهم.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "معا نستطيع بالتطوع .. شكرا للمتطوعين"، حيث أثبت المتطوعون قدرتهم المتميزة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا  في أصعب الظروف خاصة في ظل ما شهده العالم هذا العام من ظروف استثنائية مع جائحة كورونا، لذا يأتي الاحتفال لشكرهم و تقديرا لهم على مجهوداتهم.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى إن متطوعي الهلال الأحمر يتواجدون في الشارع، وذلك لأن التطوع أسلوب حياة لهم يقدمون الخدمات في كافة ربوع الوطن.

وأضافت أن هذا العام كان مليئا بالعمل والإنجاز من قبل المتطوعين والعاملين بكافة فروع الهلال الأحمر المصرى في كل المحافظات، الذين أدوا دورهم باحترافية وكفاءة شهد لها الجميع من المواطن البسيط وحتى القيادات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "أشكر جميع المتطوعين على مجهوداتهم، ونتعهد بالاستمرار في دعم متطوعي الهلال الأحمر ودعوة شركائنا للاستثمار في تأهيلهم و الاستفادة من طاقاتهم".

ومن جانبه قال الدكتور عادل العدوي،وزير الصحة الاسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري،إن الهلال الأحمر المصري أمل مصر في التطوع، خاصة أنهم يمثلون الروح الأصيلة للشعب المصري في التطوع وفداء الوطن في مواجهة الكوارث والنكبات.

وأضاف ما أحوجنا في مثل هذه الأيام بإحياء روح التطوع، مشيرًا إلي أن الهلال الأحمر المصري يمثل نبض الشارع المصري عبر التاريخ، متمنيًا أن يتحول الشباب المصري إلي سفراء صحيين والانضمام لجيش المتطوعين بالهلال الأحمر المصري للوقوف في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح د.رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى بأن الهلال الأحمر المصرى يستعد الآن من خلال متطوعيه للاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث تم مد الفروع بخطة العمل الموحدة.

وأضاف الناظر أن الهلال الأحمر المصري واجه فيروس كورونا بمجموعة كبيرة من التدخلات كان لها أثر كبير ، مشيدا بالدعم الكبير من قبل مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت الاحتفالية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، عرضا فنيا قدمه المتطوعون لمسيرة التطوع بالهلال الأحمر المصرى على مدار مائة عام ، وتقريرا عن إنجازات الجمعية في مجال جذب و تدريب وتقدير المتطوعين على مدار العام و الحملة التي أطلقها مع بداية أزمة كورونا "حملة متطوع في كل شارع للتطوع عبر الإنترنت"، واستطاعت جذب ٤٥٠٠ متطوع ، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة التطوع السنوية للهلال الأحمر المصرى.

كما شهدت الاحتفالية  إطلاق أغنية "أنا متطوع "أول أغنية مصرية تحث على التطوع بالتعاون مع أوركسترا الحياة .

جدير بالذكر أن الفنان أحمد أمين أعلن اثناء الاحتفالية انضمامه الى صفوف متطوعى الهلال الأحمر المصرى في كلمة وجهها الى المشاركين بهذه المناسبة .
وزيرة التضامن خلال احتفالية الهلال الأحمر:عمل مميز للمتطوعين في عام كورونا
وزيرة التضامن خلال احتفالية الهلال الأحمر:عمل مميز للمتطوعين في عام كورونا
وزيرة التضامن خلال احتفالية الهلال الأحمر:عمل مميز للمتطوعين في عام كورونا
وزيرة التضامن خلال احتفالية الهلال الأحمر:عمل مميز للمتطوعين في عام كورونا
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