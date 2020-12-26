طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

تعد القطايف من الأكلات الرسمية والشهيرة في مصر، وخصوصا في شهر رمضان، حيث تعد من الحلويات الرئيسية على السفرة فى الشهر الكريم ،ويمكن إعدادها بالكثير من الوصفات السهلة والبسيطة.
وإليكم طريقة عمل القطايف بوصفات مختلفة
عجينة القطايف السريعة
1/2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر
1 1/4 كوب ماء دافئ
1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض (يمكن أيضًا استخدام دقيق القمح)
1/8 ملعقة صغيرة ملح
للحشوة:
1 كوب جوز (مقطع)
2 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة طعام ماء زهر (اختياري)
للشربات
2 كوب سكر حبيبي
1/4 كوب زهر برتقال أو ماء ورد
1/3 كوب ماء دافئ
خطوات تحضير القطايف
قم بإذابة الخميرة والسكر في الماء داخل كوب القياس لمدة 10 دقائق أو حتى تتماسك، إذا لم تثبت خميرتك ، فهذا يعني أن الخميرة سيئة أو أن الماء لم يكن دافئًا بدرجة كافية أو ساخنًا جدًا.
في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق والملح، أضف خليط الخميرة وماء السكر، يُمزج جيدًا ، ويُغطى ، ويُترك في مكان دافئ لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
أثناء تدقيق مزيج القطايف ، قم بإعداد الحشوة، في وعاء صغير ، اخلطي الجوز مع السكر، أضف ماء الزهر إذا رغبت. يغطى ويوضع جانبا.
لتحضير الشربات
في قدر متوسطة الحجم ، اخلطي السكر والماء، يُغلى المزيج ويُضاف إليه زهر البرتقال أو ماء الورد، يقلب جيدًا لمنع الالتصاق، خففي درجة الحرارة واتركيها حتى تصبح جاهزة للاستخدام.
سخن صينية أو مقلاة على حرارة متوسطة إلى عالية. باستخدام مغرفة ، اصنع فطيرة، بمجرد أن يبدأ الخليط في الظهور في الأعلى ، أخرج القطايف من صينية الخبز واتركه جانبًا.
سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة إلى عالية. أثناء تسخين الزيت ، خذ ملعقة كبيرة من حشوة الجوز وضعها فوق الجانب غير المطبوخ من الفطيرة. اطوِ القطايف إلى نصفين لعمل شكل نصف قمر وختم الحواف بالضغط معًا، وكرري العملية مع باقي الفطائر والحشوة.
اقلي على كل جانب حتى يتحول لونها إلى بني ذهبي فاتح، ويُسكب الشراب بسخاء فوق القطايف ويُقدم على الفور.
قشطة القطايف اللبنانية
لصنع العجينة
1¼ كوب دقيق
نصف كوب سميد ناعم للغاية
1½ كوب حليب كامل الدسم (أو أكثر إذا لزم الأمر)
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملاعق كبيرة سكر ناعم
للقشطة
1 كوب ريكوتا (أو مسكربون)
نصف كوب كريمة ثقيلة
نصف كوب حليب كامل الدسم
2 ملاعق صغيرة سميد ناعم للغاية
3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر (أو ماء الورد)
½ كوب فستق مفروم (أو مسحوق ناعم)
للشربات
1 كوب سكر ناعم
1½ كوب ماء
3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر (أو ماء الورد)
بضع قطرات من عصير الليمون
طريقة تحضير العجينة
خفف الخميرة في نصف الحليب .
في وعاء الخلاط ، اخفقي جميع المكونات معًا: الدقيق والسميد وبقية الحليب والسكر والخميرة المخففة في الحليب.
غطي الوعاء بقطعة قماش واتركيه لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن التيارات الهوائية.
سخني مقلاة على نار متوسطة.
أضف بعض الخليط، وطهيها على جانب واحد فقط حتى تتحول إلى اللون الذهبي.
لا تضع القطايف فوق بعضها بينما لا تزال ساخنة.
كريم
سخني الحليب والقشطة الثقيلة والسميد.
يقلب باستمرار حتى الحصول على قشدة كثيفة.
يغطى بغلاف بلاستيكي على سطح الكريمة ويوضع جانبًا في الثلاجة.
عندما يبرد الكريم تمامًا ، اخفقي الريكوتا
تحضير الشربات
في قدر ، سخني السكر والماء وماء الزهر، يُغلى المزيج ويُغلى لعدة دقائق حتى يتكاثف الشراب. يجب ألا تكون ملونة. أضف الليمون.
المجسم
في وسط فطيرة صغيرة ، ضعي ملعقة كبيرة من الكريمة. اطوِ الكريب من المنتصف واضغطي عليه لإغلاق الحواف ولكن بمقدار الثلثين فقط للحصول على شكل مخروطي.
لف الجزء العلوي من المخروط في الفستق.
كرر العملية حتى يتم استخدام جميع الفطائر.
طريقة عمل عجينة القطايف كوكباد
المكونات
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة خميرة
1/2 ملعقة صغيره ملح
2 1/2 كوب ماء
الخطوات
يخلط الدقيق مع السكر، البيكنج باودر، الخميرة والملح جيدًا.
يضاف الماء وتخلط كل المكونات جيدًا حتى تندمج وتتجانس، تترك لمدة ساعة حتى تختمر.
تسخن مقلاة جيداُ ويفضل أن تكون من الحديد السميك القعر لتحمل الحرارة العالية، يصب مقدار ملعقة كبيرة من المزيج وتكرر الطريقة نفسها على أن تحمر القطايف من جهة واحدة فقط.
عند وضع الخليط في المقلاة تظهر فقاقيع داخل القرص وهذا دليل على نجاح عملية التخمر، يجب المحافظة على درجة الحرارة بحيث لا تطهى سريعًا من أسفل وتبقى سائلة من أعلى، أو تكون الحرارة منخفضة بحيث يتسع القرص ولا يتم طهيه.
تُترك لتبرد وتحشي حسب الرغبة ثم تُقلى في الزيت الساخن.
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المصدر موقع cleobuttera