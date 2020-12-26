طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

عجينة القطايف السريعة

1/2 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 1/4 كوب ماء دافئ

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض (يمكن أيضًا استخدام دقيق القمح)

1/8 ملعقة صغيرة ملح





للحشوة:

1 كوب جوز (مقطع)

2 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة طعام ماء زهر (اختياري)





للشربات

2 كوب سكر حبيبي

1/4 كوب زهر برتقال أو ماء ورد

1/3 كوب ماء دافئ





خطوات تحضير القطايف

قم بإذابة الخميرة والسكر في الماء داخل كوب القياس لمدة 10 دقائق أو حتى تتماسك، إذا لم تثبت خميرتك ، فهذا يعني أن الخميرة سيئة أو أن الماء لم يكن دافئًا بدرجة كافية أو ساخنًا جدًا.





في وعاء منفصل ، اخلطي الدقيق والملح، أضف خليط الخميرة وماء السكر، يُمزج جيدًا ، ويُغطى ، ويُترك في مكان دافئ لمدة 30 إلى 45 دقيقة.





القطايف ، قم بإعداد الحشوة، في وعاء صغير ، اخلطي الجوز مع السكر، أضف ماء الزهر إذا رغبت. يغطى ويوضع جانبا. أثناء تدقيق مزيج، قم بإعداد الحشوة، في وعاء صغير ، اخلطي الجوز مع السكر، أضف ماء الزهر إذا رغبت. يغطى ويوضع جانبا.





لتحضير الشربات

في قدر متوسطة الحجم ، اخلطي السكر والماء، يُغلى المزيج ويُضاف إليه زهر البرتقال أو ماء الورد، يقلب جيدًا لمنع الالتصاق، خففي درجة الحرارة واتركيها حتى تصبح جاهزة للاستخدام.





سخن صينية أو مقلاة على حرارة متوسطة إلى عالية. باستخدام مغرفة ، اصنع فطيرة، بمجرد أن يبدأ الخليط في الظهور في الأعلى ، أخرج القطايف من صينية الخبز واتركه جانبًا.





القطايف إلى نصفين لعمل شكل نصف قمر وختم الحواف بالضغط معًا، وكرري العملية مع باقي الفطائر والحشوة. سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة إلى عالية. أثناء تسخين الزيت ، خذ ملعقة كبيرة من حشوة الجوز وضعها فوق الجانب غير المطبوخ من الفطيرة. اطوِإلى نصفين لعمل شكل نصف قمر وختم الحواف بالضغط معًا، وكرري العملية مع باقي الفطائر والحشوة.





اقلي على كل جانب حتى يتحول لونها إلى بني ذهبي فاتح، و يُسكب الشراب بسخاء فوق القطايف ويُقدم على الفور.





قشطة القطايف اللبنانية