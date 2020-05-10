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طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

الأحد 10/مايو/2020 - 09:03 م
طريقة عمل القطايف
طريقة عمل القطايف
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ريهام قدري
تعد القطايف من المأكولات الرمضانية التي يمكن تقدمها بعدة طرق سواء حلو او حادق ونقدم لكي اليوم طريقة عمل القطايف البيتي وطريقة عمل القطايف بالقشطة او بالسميد 


طريقة عمل القطايف البيتي 
بخطوات سهلة وبسيطة.
المكونات
٢ كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة بيكنج باودر
٢ ملعقة كبيرة سكر
ذرة ملعقة صغيره ملح
٢ كوب ماء ساخن
الطريقة
قومي بوضع الخميرة مع السكر والماء الساخن 
وتترك لمدة ٥ دقائق؛ 
ونضيف الدقيق والبيكينج باودر والملح ونقلب جيدا 
حتى نحصل على خليط متجانس يترك لمدة نصف ساعة ليخمر، 
وفي وعاء يشكل العجين على هيئة دوائر وتغطى حتي لا تجف


طريقة  عمل القطايف بالقشطة :
طريقة القطايف المحشية بالقشطة 
تحضيرالقشطة
    2 كوب حليب
    ١ كوب كريمة سائلة
    4 ملاعق كبيرة نشا
    ٣ ملعقة كبيرة سكر
    ماء زهر أو فانيليا
طريقة تحضير القشطة:
– نخلط النشا على اللبن ثم نضعه فى اناء على النار ونضيف اليه السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلبه حتى نحصل على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ويترك ليبرد
– ناخذ احدى وحدات القطايف ونغلقها من اسفل ثم نحشيها من اعلى بالقشدة أو نحشى كل وحدات القطايف بالقشطة ونغلق اطرافها


طريقة عمل عجينة القطايف
طريقة تحضير عجينة القطايف
– نضع الخميرة فى كوب وعليها السكر ونهرسها جيدا ثم نضيف اليها نصف كوب من الماء الدافىء وتترك لتخمر
– نضع الدقيق فى اناء الخلاط ونضيف الملح والبيكنج باودر ثم نضيف الخميرة والماء ويخلط بالخلاط الى ان نحصل على خليط متجانس وسائل نتركه ساعة ليخمر
– نحضر مقلاة سميكة او من التيفال ونسخنها على النار ثم نملأ مغرفة من العجين السابق ونصبها فى المقلاة ونهدى النار وتقلى من جهة واحدة
طريقة تحضير عجينة القطايف – نلاحظ ظهور فقاقيع وهذا يدل على نجاح العجينة وبعد نضجها نرفعها من على النار ونتركها تبرد
– ثم نكرر الخطوات حتى ننتهى من العجين كله ثم يترك ليبرد ويمكن تغطيته بقطعة قماش حتى لا ينشف ويكون طري ونستطيع حشوه
– نحشى القطايف على حسب الرغبة

طريقة عمل القطايف بالسميد
كوبين طحين 
كوب سميد وسط
تلات أكواب ماء 
ربع كوب حليب سائل 
تلات معالق ص بكنج بودر 
تلات معالق ك سكر 
طريقة التّحضير
تخلط المكونات جيدًا لتتكوّن لدينا عجينة سائلة وتترك مدّة ساعة وتُحرك مرة أو مرتين خلال الساعة. توضع مقلاة على النار ومن المهم هنا أن يكون نوع المقلاة جيد ولا يسبب الالتصاق. 
توضع كمية من عجينة القطايف السّائلة ولتكن الكمية ربع كوب في كل مرة، ثم توضع في المقلاة وتترك إلى أن يحمر من الأسفل قليلا،ً وللتأكد من نضجها يجب أن تظهر فقاعات على وجه قطعة القطايف، ثم ترفع عن النار ونستمر هكذا إلى تنتهي الكمية.

 توضع قطع القطايف على فوطة من القماش بجانب بعضها ولا توضع فوق بعضها. تحشى قطع القطايف بالجبنة أو بالمكسرات 
 ثمّ تغلق جيدًا. 
تقلى قطع القطايف بالزيت حتى تتحمر قليلًا وتترَك جانبًا إلى حين تحضير القطر. 
توضع بالقطر اوالعسل وتوضع في طبق تقديم
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