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مرأة

طريقة عمل قطايف بالشكولاتة والكريمة ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 05:00 ص
قطايف بالشيكولاتة
قطايف بالشيكولاتة والكريمة
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أسماء عبد الحفيظ
تعد القطايف بالشوكولاتة والكريمة  من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير فهى محببة ومفضلة لدي الجميع ،واعتاد الشعب المصري تناولها فى رمضان.

 تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل قطايف بالشوكولاتة والكريمة .

مقادير قطايف بالشوكولاتة والكريمة

4 كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
4 كوب ماء دافىء 
رشة ملح 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
1 ملعقة كبيرة سكر

الحشو

2 كوب شوكولاتة كريمى 
2 كوب كريمة أو قشطة علب جاهز  خفيف القوام
التزيين
فستق مجروش ناعم
فول سودانى مجروش ناعم

طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة والكريمة


* يخلط الدقيق مع البيكينج باودر والسكر والخميرة

* يضاف الماء مع العجن

* تترك لتخمر 30 دقيقة

* ثم يوضع قليل من العجين على شكل دائري في طاسة على النار

* ثم تحشى بحشوة الشوكولاتة وتقلى في زيت قلي غزير

* ثم توضع في السيرب وترفع منه بعد دقيقة

* وتقدم ساخنة

* للحشوة تخلط جميع مقادير الحشوة
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