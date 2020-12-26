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محافظات

العثور على رضيع ملقي بجوار مزرعة في ظروف غامضة بسمنود

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:18 م
طفل رضيع
طفل رضيع
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احمد علي
عثر الأهالى على طفل حديث الولادة ملقى أمام أحد المزارع بطريق قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود .

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تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض ومجهول الهوية ملقى أمام مزرعة فى الطريق العام وحالته الصحية جيدة.

وتم نقل الطفل بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى العام لوضعه تحت العناية الطبية وتسليمه إلى إحدى دور الرعاية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة تحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.
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