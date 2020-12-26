ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تعزل نفسها عن العالم خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:38 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، حظر دخول جميع الوافدين من الخارج إليها، وذلك للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تفشت في بريطانيا مؤخرًا.

وذكر موقع "نيكي" الياباني أن حظر الدخول إلى اليابان سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر يناير، مشيرًا إلى أن اليابانيين والأجانب الذين يقيمون في اليابان، سيسمح لهم فقط بالعودة إلى اليابان.

وسجلت اليابان، أمس، خمسة إصابات بسلالة كورونا الجديدة قادمين من بريطانيا.

وسمحت اليابان منذ أكتوبر الماضي، للمسافرين الذين يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بدخول البلاد، لكن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأسرع انتشارًا في بريطانيا دفعها إلى تعليق جميع التأشيرات طويلة الأجل.
Advertisements
Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة الكريسماس

منتخب الكرة النسائية يخسر أمام لبنان وديا 3/ 2 .. صور

كورونا أشد فتكًا | تحذير شديد من منظمة الصحة.. وهذا مصير الدراسة