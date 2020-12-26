اليابان تعزل نفسها عن العالم خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، حظر دخول جميع الوافدين من الخارج إليها، وذلك للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تفشت في بريطانيا مؤخرًا.





وذكر موقع "نيكي" الياباني أن حظر الدخول إلى اليابان سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر يناير، مشيرًا إلى أن اليابانيين والأجانب الذين يقيمون في اليابان، سيسمح لهم فقط بالعودة إلى اليابان.





وسجلت اليابان، أمس، خمسة إصابات بسلالة كورونا الجديدة قادمين من بريطانيا.





وسمحت اليابان منذ أكتوبر الماضي، للمسافرين الذين يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بدخول البلاد، لكن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأسرع انتشارًا في بريطانيا دفعها إلى تعليق جميع التأشيرات طويلة الأجل.