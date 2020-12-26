ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: الحلف بغير الله مكروه وليس شركا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 م
علي جمعة: الحلف بغير
علي جمعة: الحلف بغير الله مكروه وليس شركا بالله
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة الحلف بغير الله وليس حراما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مسلم.

أضاف جمعةأن حديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك" ضعيف ولم يرد به سند ، مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله ذات مره قائلا: "أفلح وأبيه إن صدق" وهو ما يؤكد أن الحلف بغير الله ليس شركا، كما أن الله تعالى حلف بالمخلوقات كما في قوله: "والضحى والليل والفجر والشمس".

وتابع: فيفضل عدم الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغيرها من أساليب الحلف من باب الكراهة فقط وليس من باب الشرك بالله .


سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عبدالسميع: أن الحلف بغير الله لا ينعقد، ولكن الحلف بالكعبة وبالنبي هو حلف بالله فعندما أقول والكعبة المشرفة فهو حلف بالله وكل ما أضيف لله تعالى أجيز أن يحلف به فيجوز أن أحلف بالله وبصفاته وبما نسب اليه، كذلك حينما أحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فانا أحلف بنبي الله والحلف بالنبي ينعقد به اليمين، وبناءا على ذلك فيجوز الحلف بالله أو من صفات الله ومن ذلك ايضا الحلف بالقرآن الكريم بإعتبار القرآن أنه كلام الله وكل ذلك تجوز وتنعقد به الآيمان عند أئمة الفقهاء. 

حكم الحلف بغير الله
ورد فى الحديث الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحلفوا بآبائي"، وورد فى الحديث الشريف أن الرسول- صلى الله عليه الصلاة والسلام- قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، وهذه الأحاديث الشريفة ليست على ظاهرها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أفلح وأبيه إن صدق"، فلما أحب العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث؛ قالوا إن الحلف بغير الله مكروه وليس له شرك، وغاية الأمر أنه من المكروهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم الحلف بالنبي.. الإفتاء توضح

حكم الحلف بالنبي كذبا وهل له كفارة يمين؟.. علي جمعة يجيب

مستشار المفتي: الحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام

كفارة اليمين بالترتيب.. وما هو الغموس وكفارته

ترشيحاتنا

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

دكتور جامعي: مش هنستشهد من أجل التعليم.. ومحدش عنده استعداد يضحي بولاده

مفاجآت الكريسماس.. زيادة رواتب المعلمين وصرف باقي العلاوات الخمس

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

بالأرقام.. أحمد سامى يسجل رقما جديدا فى الدورى المصرى

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020