رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتب الأجنبية.. غدا

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر معرضا للكتب الأجنبية بأسعار مخفضة للباحثين والطلاب وللطالبات بمقر كليتي: اللغات والترجمة بنين القاهرة، والدراسات الإنسانية بنات القاهرة بمدينة نصر.





أوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض سينظم بكلية اللغات والترجمة يومي: الأحد والإثنين المقبلين، وبمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات يومي: الثلاثاء والأربعاء المقبلين.





أضاف نائب رئيس الجامعة أن تنظيم المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات: مدينة نصر بنين وبنات، والدَّراسة، والتي ضمت أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على تنظيم هذه المعارض التي تخدم المنتمين للجامعة بمختلف المراحل والتخصصات؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات والمجالات.



