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رياضة

التشكيل .. جوميز يقود الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:39 م
جوميز
جوميز
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القسم الرياضى
أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، والمقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد ضمن مواجهات الجولة الـ 10 من دوري المحترفين السعودي.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب الهلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حبيب الوطيان خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري في الهجوم: بافيتيمبي جوميز

يدخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول الترتيب وبرصيده 22 نقطة من 9 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها.
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