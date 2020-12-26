سامح عبد العزيز ينتقل إلى الحزام الأخضر لتصوير ليلة العيد

وقد التحقت الفنانة عبير صبرى بفريق العمل لتقوم بتصوير دورها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تقدم شخصة سيدة لها حكايتها الخاصة بها، لاسيما وأن العمل يناقش موضوع القهر الذى تتعرض له المرأة فى الحياة.





وفيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.





وتدور أحداثه الفيلم في يوم واحد على غرار أفلام "كباريه" و"الفرح" و"الليلة الكبيرة" التى قدمها سامح عبد العزيز مع المؤلف أحمد عبد الله.





يذكر أن آخر أعمال سامح عبد العزيز كان مسلسل "خيانة عهد" والذى قامت ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى.