10 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بوضع نار عمدا في مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 10 فبراير للحكم على كل من "م .ع" عامل و "ك .م' وشهرته رامي ، و" ه .م" بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون ووفاة طفل في المقطم.





وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "م .ع" عامل و "ك .م' وشهرته رامي و" ه .م" و" ص .ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .





صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.





وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام وضع النار عمدا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به .





وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.





وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.



