10 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بوضع نار عمدا في مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 10 فبراير للحكم على كل من "م .ع" عامل و "ك .م' وشهرته رامي ، و" ه .م" بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون ووفاة طفل في المقطم.
وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "م .ع" عامل و "ك .م' وشهرته رامي و" ه .م" و" ص .ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة .
صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام وضع النار عمدا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به .
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.